Mariana Brey apareció con una muñequera y contó el insólito motivo de su lesión

Mariana Brey sorprendió este viernes a sus compañeros de "Los ángeles de la mañana", El Trece, al aparecer al aire con una muñequera.

La panelista, ante la consulta del conductor Ángel de Brito -sobre qué le había pasado en la mano-, contó que se lesionó al participar de "Bienvenidos a bordo".

"Me esguincé", comentó, y aclaró que se debió a uno de los juegos del ciclo que anima Guido Kaczka.

"Empujando un carrito de supermercado, se ve que no es lo mío", precisó.

“Cinthia me mandó automáticamente a un médico que me resolvió el tema”, explicó Brey.

Y cerró: "El médico me dijo que se cura en el movimiento, no con quietud, entonces tengo que mover la muñeca a pesar de que me duela y le doy, le doy...".