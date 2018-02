Marian Farjat se mostró como Dios la trajo al mundo: "Amo las playas nudistas"

Marian Farjat está disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este y en medio de esos días de relax, mostró su cuerpo desnudo en las playas esteñas. Fue la revista Pronto quien fotografió a la ex "Gran Hermano" como Dios la trajo al mundo.

Actualmente alejada de los medios, Farjat formó un dúo de DJs junto a su hermana Yasmin, y ahora encara una gira de discotecas durante el verano.

Marian 1





En diálogo con PrimiciasYa.com, Marian contó: "La verdad es que yo no hice ningún desnudo, estaba en Punta del Este con mi hermana porque somos DJs (Las Farjat) y aproveché también para descansar un poco y fui a la escondida a quemarme pareja y me sacaron unas fotos tomando sol... No había nadie en esa playa estaba muy tranquila hasta que vi que me estaban sacando fotos..."

Y luego indicó: "No me molesta porque no tiene nada de malo, amo las playas nudistas. En este caso no era una playa nudista, pero no había nadie y nunca creí que me iban a fotografiar en tetas y chuchi... Como todas las semanas me llegó la revista y me desayuné con las fotos, pero me reí y lo tome con humor. Estoy tranquila porque no le hago mal a nadie tomando sol como dios me trajo al mundo".

Marian 2