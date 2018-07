marian farjat 1 (1).jpg

Y consultada sobre si la letra contenía un mensaje para su ex novio, Brian Lanzelotta, Marian fue contundente. Y consultada sobre si la letra contenía un mensaje para su ex novio,fue contundente.



"No. El tema no es dedicado para nadie. Es para bailar en el boliche. Es alegre y divertido pero no va dedicado para nadie en especial", finalizó.





El video. Embed

El video.

dialogó en exclusiva conluego de interpretar el temaconcon una letra bastante particular.El tema fue presentado hace unos días y tuvo ya mucha repercusión, con miles de reproducciones enLa exconsideró en exclusiva sobre este lanzamiento musical: