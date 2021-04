Marian Farjat contó que conoció a su último novio político cuando estaba preso

Marian Farjat conoció la popularidad cuando tomó la decisión de ingresar a la casa de "Gran Hermano". Ese fenómeno imparable que vivió por el 2015, fue el puntapié inicial para pisar fuerte en el camino del arte, en el que siempre soñó con estar.

Tras la salida del reality, Marian se lanzó al mundo de la música. Pasó por estilos como la cumbia pop y hasta fue DJ junto a su hermana. Pero la joven artista no se sintió plenamente identificada en ese rubro y prefirió hacerse a un lado.

En este año tan particular en medio de la pandemia y alejada de los medios de comunicación, Marian se dedicó a escribir canciones y autoproducirse. Y ahora vuelve con una imagen renovada, más sensual y atrevida que nunca, para presentar su nuevo videoclip: “Fuega”, escrito e ideado totalmente por ella.

En ese marco, Marian brindó una nota radial con Fernanda Iglesias en su programa Esto no es Hollywood que sale todos los días por Mucha Radio.

Allí habló de su último noviazgo con un político, Heber Russo, a quien conoció cuando estaba detenido.

"Ponele, medio político, igual no lo voy a nombrar, los que saben saben de mi entorno, salió en su momento igual, nos hicieron notas, todo, había sido medio escandalete viste, polémico", dijo cuando le preguntaron por la historia de amor.

El romance se rompió por la cuarentena: "Igual con el ultimo convivimos, todo hasta que un día... la cuarentena fue complicada, convivencia, todos los días, no sé, como que me di cuenta que me había olvidado un poco de mi carrera y no tenía tiempo de ir al estudio y todo lo que conlleva, esa carrera que es complicada, hacerla en pareja con alguien que realmente te apoye porque sino es muy complicado hacerla".

Paula Galoni, una de las periodistas que integran el ciclo, le preguntó por la situación procesal de Heber Russo quien estuvo prófugo y luego detenido.

"Sí, yo cuando lo conozco no estaba prófugo, ya faltaban tres meses para que salga de la prisión, pero no estuve con el cuándo estuvo prófugo, yo no lo conocía en ese momento. Si fue duro, yo lo acompañe bastante ese lapos cuando le faltaban 3 meses para que salga, para que le den…, ahora está en domiciliaria", contó.

Y remató: "En realidad yo lo conocía de antes, de una fiesta en punta del este, pero bueno, después pasó todo lo que le pasó y yo ahí no tuve más conversación ni dialogo, después de que estuvo prófugo, se entregó, es un tema político, no me quiero meter, no entiendo de política".