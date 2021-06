Marian Farjat se arrepintió de la asquerosa broma que le hizo a Romina Malaspina

Marian Farjat dejó una huella en el Gran Hermano del 2015. Muchos la recuerdan por su romance con el cumbiero Brian Lanzelotta y por estar siempre cruzando los límites de lo permitido.

A propósito de eso, Farjat se refirió a un episodio oscuro del reality: el día que defecó en un plato y lo escondió debajo del peluche preferido de Romina Malaspina, su enemiga mediática dentro de la casa. Cinco años después de aquel hecho, Farjat rompió el silencio en una charla con EloPodcast.com: “Me arrepiento de lo que hice, era chica, y ahí adentro de la casa la verdad es que todos compiten, no tenés amigos”, expresó.

Tal vez se haya tratado de la broma más asquerosa de la televisión Argentina. Hasta el mismo Jorge Rial tuiteó “mañana entraré a la casa con el Grupo Halcón”, porque la guerra entre Farjat y Malaspina había llegado a un lugar insólito.

Sin embargo, Farjat, tantos años después, asumió su error y, fiel a su estilo, se lo tomó con algo de gracia. “No me arrepiento. No, no. Mentira. Sí, estoy arrepentida. Después de GH, viajamos mucho juntas con Romina. Es una gran persona. Es una buena mina. No se lo volvería a hacer. Ya está, ya pasó. Éramos chicas. Ahora tengo 25 años y eso quedó atrás. Romina se merece lo mejor y todo lo que le está pasando. Hoy somos amigas, tenemos buena onda”, completó Farjat, que quiere dejar atrás ese episodio.

La confesión hot de Marian Farjat

En una charla sin filtros con el abogado y poscaster Elías Kier Joffe, Farjat aprovechó para hablar también de su intimidad amorosa y confesó que tuvo relaciones sexuales con tres hombres al mismo tiempo, en una fiesta que no estaba planeada.

“Hice un cuarteto con tres chicos que conozco hace mucho. Ellos son amigos y estaban chochos. Los tres mosqueteros. No eran tres gorditos, eran tres bombones, uno de ellos es famoso. Les mando saludos”, dijo, entre risas y ahondó en detalles de ese encuentro subido de tono. “Yo soy así, soy fogosa. Con mi anterior pareja invitábamos a una chica para que esté con nosotros. Pero una vez me puse celosa. Y revoleé un par de cosas. Terminó todo mal”, enfatizó, al mismo tiempo que explicó porqué se sometió a cirugías.

“Recuerdo que por ese entonces Pamela David me invitaba todas las mañanas a las 8 a su programa, Desayuno Americano, y yo casi que no iba. Pero la verdad es que no me sentía bien conmigo misma. Después me operé y eso cambió”, dijo Marian, quien también se dedicó a estudiar actuación para empezar a perfeccionarse luego de que le llegara la fama de manera tan abrupta. “Yo soy una agradecida, una bendecida a la vida de la familia que tengo. De chiquita fui muy soñadora, una de las cosas que siempre soñé fue ser famosa, que no es poco. Cuando me pasó eso de entrar a GH, me sentí muy llena conmigo misma. Algo hice bien, dentro de todas las locuras, ja”, completó mano a mano en una nota que se puede encontrar en YouTube.