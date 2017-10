Marian Farjat amenazada por las fans de su ex: "Estoy muy asustada"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Marian Farjat contó en Twitter que estaba recibiendo mensajes amenazantes por parte de las fanáticas de su ex novio Brian Lanzelotta. contó en Twitter que estaba recibiendo mensajes amenazantes por parte de las fanáticas de su ex novio





"Qué vergüenza tener que ir con un seguridad a todos lados por tener amenazas de muerte con las fans de mi ex! Voy hacer la denuncia ya mismo", lanzó indignada Marian. lanzó indignada





Embed Tener q llamar a la policia para q me busque a la salida d canal 9 porq tengo amenazas d las fans d mi ex!QUE VERGÜENZA.tal palo tal astilla — Marian Garcia Farja† (@FarjatMarian) 20 de septiembre de 2017 Embed QUE VERGÜENZA tener q ir con un seguridad a todos lados por tener amenazas de muerte con las fans de mi ex! Voy hacer la denuncia ya mismo. — Marian Garcia Farja† (@FarjatMarian) 20 de septiembre de 2017



Lo cierto es que este medio se contactó en exclusiva con la rubia quien contó lo que esta viviendo con las seguidores de su ex.





"Si, es así. La verdad es que estoy muy asustada, me amenazaron por las redes diciéndome que deje de hablar de mi ex sino me van a matar", explicó.





Y agregó: "La amenazas empezaron ahora, esta semana", Y consultada sobre si Brian se comunicó con ella por este tema, sentenció: "No, ni me interesa que lo haga".