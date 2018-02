Marian a Brian: "Esa foto íntima de él a mí no me la mando nunca, se la habrá mandado a..."

Desde su salida de "Gran Hermano 2015", la pareja de Brian Lanzelotta y Marian Farjat atravesó miles de peleas y reconciliaciones. A medio año de la separación definitiva, los ex todavía tienen conflictos en común.

Hace unos días, al cantante le robaron el celular y, por si fuera poco, los ladrones revisaron el aparato del artista y difundieron un par de imágenes privadas.

Furioso, Brian realizó su descargo en las redes sociales. "Se acaba de filtrar una foto mía. La verdad, que la maldad de la gente no tiene límites. Que mal, porque hay menores que me siguen y es algo privado que debería quedar en lo privado. Gracias a él/la hijo/a de puta que lo hizo. Me robaron el cel donde tenía cosas privadas como esas".

Embed Se acaba de filtrar una foto mía la verdad q la maldad de la gente no tiene límites q mal por q hay menores q me siguen y es algo privado q debería quedar en lo privado grax a el o la hija de puta q lo hizo me robaron el cel donde tenía cosas privadas como esas — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 30 de enero de 2018





Y también desde Twitter, Marian se puso en alerta y desconfió de su ex: "Lo único que le digo es que llegan a aparecer fotos o videos mios actuales que recuerdo sólo haberle envidiado a él cuando éramos pareja y se lo vas a explicar directamente a Fernando Burlando. El que avisa no traiciona. Porque no le creo ni el hola, mirá si le voy a creer lo del robo".

Ahora, en diálogo con PrimiciasYa.com, Farjat agregó: "Si piensa que yo difundí esa foto de su pene cuando a mí de verdad se me rompió mi teléfono anterior, está equivocado porque perdí todo y no tengo nada de él por suerte. Y esa foto a mí no me la mando nunca. Se la habrá mandado a alguna de las tantas con las que se acostaba, pero me culpa a mí porque es más fácil ya que soy la ex. Él es parte de mi pasado, es vintage para mí".

Embed Lo único que le digo llegan a aparecer fotos o videos mios actuales q recuerdo sólo haberle envidiado a él cuando éramos pareja y se lo vas a explicar directamente a Burlando #ElQueAvisaNoTraiciona #buenasnoches PORQUE NO LE CREO NI EL HOLA MIRA SI LE VOY A CREER LO DEL ROBO.. — Marian Farja† (@FarjatMarian) 30 de enero de 2018