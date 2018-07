María Valenzuela y el verdadero motivo de su pelea con Ricardo Darín

María Valenzuela visitó Intrusos y volvió a referirse a su pelea enojo con Ricardo Darín. Además, la actriz, se mostró de parte de Valeria Bertucelli y Érica Rivas, quienes semanas atrás destrozaron a su colega señalándolo como "maltratador". Este miércoles,visitóy volvió a referirse a su pelea enojo con. Además, la actriz, se mostró de parte dequienes semanas atrás destrozaron a su colega señalándolo como

"Sentí que se le cayó una careta conmigo en el plano personal y después vi que se le siguió cayendo cuando las chicas lo denunciaron", arrancó María.

Y disparó sin dudar: "Yo les creo porque son de perfil bajo sobre todo Érica Rivas. Está muy lejos de ella meterse en un quilombo". Y agregó: "Creo que ellas tienen que hablar y fundamentar lo que sucedió".

"Yo tengo una hipótesis: a ver yo tuve una experiencia personal donde una actriz me dirigió de manera muy violenta que a mí me hizo llorar. Yo pregunto, ¿no pudo pasar que el chico este se comiera a un Carlos Gandolfo y comience a dirigir a las chicas y darles indicaciones de una manera no muy amorosa?", reflexionó luego.

Al referirse a su encono personal con Darín, Valenzuela, disparó: "Con Ricardo tuve un problema personal porque me dio la espalda en la hermandad, en lo que nos hemos divertido, en lo que hemos vivido. En Rumores y en Mi chanta favorito él era un cago de risa. Como compañero no tengo nada que decir. Pero me dio vuelta la cara respecto a la relación que tuvimos de chicos, una relación toda la vida. Él se quedaba a dormir en casa, íbamos a grabar juntos. Éramos hermanos", confesó.

Además, la famosa agregó que "La última llamada que tuve de él fue por lo de Malena (2003). Ricardo estaba en España. Después, nunca más. Yo, en ese momento, dije que había un Darín antes de lo de Susana Giménez y un Darín después de Susana Giménez. A lo mejor no doy el target para estar al lado de él, no soy una persona cool, ni de poder. A mí me da la sensación, con toda la carrera internacional que ha hecho y lo felicito, que está subido un poco más al caballo de lo que debiera. No quiere decir que yo tenga la verdad", concluyó a ese respecto.

