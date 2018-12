María Valenzuela le confesó a Mirtha Legrand que consume "gotas de cannabis"

María Valenzuela reapareció en el programa de Mirtha Legrand y se la vio muy bien con respecto a la época en que debieron internarla en una clínica psiquiátrica. Y, aunque es notoria su mejoría, la actriz confesó que a veces le dan ataques de pánico pero que se resguarda en su casa, reapareció en el programa dey se la vio muy bien con respecto a la época en que debieron internarla en una clínica psiquiátrica. Y, aunque es notoria su mejoría, la actriz confesó que a veces le dan ataques de pánico pero que se resguarda en su casa,

"Mi casa es mi refugio, sé que ahí estoy segura. En la calle no. Lloro mucho a veces. Es una angustia que termina en un ataque de pánico. Lo resuelvo esperando que pase. Tendría que hacer terapia pero me estoy escapando un poco", comentó.

Luego, Valenzuela aseguró que la muerte de su mejor amigo la sumergió en un estado de tristeza y dolor: "No comía porque tenía una depresión muy fuerte. Venía de una seguidilla y la muerte de un amigo, que era como mi hermano, me hizo mal. También estaba con un negocio que tenía que ver con una hotelería y hubo un momento que no se pudo seguir. Un íntimo amigo les aviso a mis hijos y fui al psiquiatra".

Más tarde, confesó que toma una sola medicación y que consume "gotas de cannabis". "Son tres gotitas a la mañana y tres a la noche. Gente de 60 o 70 años toman cannabis por los huesos y los músculos, está comprobado que hace muy bien. La que yo compro viene de Chile".

