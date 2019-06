María Valenzuela: "La parca me rodea permanentemente"

Si hay una persona que atravesó los vaivenes de la vida, esa es. Desde el derrame cerebral que tuvo su hija,, hasta caer en un estado de depresión que la llevó a vivir un tiempo en una clínica psiquiátrica.

Su relato, en "Incorrectas", habla de la entereza con la que encara la vida y se reinventa para seguir adelante con mucha tenacidad y fuerza de voluntad. En charla con Moria Casán en "Incorrectas", la actriz contó que la parca siempre estuvo alrededor de ella.

"Fue un golpazo muy grande porque era un proyecto de hotelería y él estaba en ese proyecto. Y fue como que se me derrumbó todo. La parca te diría que me rodea permanentemente. Desde la primera muerte que viví te diría con mucho dolor y sensibilidad que fue la de mi abuela materna, con quien vivía. Después vino Mónica Jouvet (actriz que falleció en 1981 en un accidente de tránsito) que era como mi hermana, siento como que la parca me anda rondando. Después estuvo la muerte de Pichuqui (Mendizábal, padre de sus hijos) y estuve de novia con un chico de Canal 13 que se suicidó", contó.

Y agregó sobre la voluntad para resurgir en los momentos más duros: "Yo estoy fuerte porque es la única manera, cuando Malena salió del derrame y ya no estaba en estado farmacológico tenía que estar más fuerte que nunca porque era una lucha permanente porque no quería que volviera a trabajar, que quería que me quede con ella, se convirtió en una bebé, tuvo que empezar a aprender a caminar, a comer, a hablar...".

Al final remarcó que ella no le tiene miedo a la muerte y que siempre le generó mucha intriga saber qué pasará después: "No le tengo miedo a la parca, no a la mía, es más, le tengo curiosidad, hay veces que me levanto y pienso qué pasa si me agarra un ataque cardíaco".