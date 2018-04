María Susini, en defensa de Facundo Arana

, Facundo Arana levantó polvareda cuando le preguntaron sobre el embarazo de su ex pareja, Isabel Macedo y la respuesta del rubio hizo ruido al decir que "la mujer se realiza cuando es madre". Semanas atráslevantó polvareda cuando le preguntaron sobre el embarazo de su ex pareja,y la respuesta del rubio hizo ruido al decir que

Finalmente, el actor terminó pidiendo disculpas, pero ahora es María Susini quien defiende al padre de sus hijos y explica lo que el galán había querido decir en aquel momento.

"Está más que claro lo que dijo. Ellos habían querido formar familia, no habían podido y ahora que ve que pudo formarla le quiso decir 'che, te felicito, estoy muy feliz por vos'. Punto final", manifestó María, al respecto, en Confrontados.

Y continuó: "Muchas cosas te realizan en la vida y ser mamá es una de esas que te realizan a un nivel muy alto. Imaginate, nació de vos, lo ves crecer, ves crecer la pancita. Es el milagro de la vida. Sería muy necio decir 'es más o menos'. No, la maternidad no es lo mismo que otras cosas. Vos te podés realizar en un trabajo, pero realizarte como madre se lleva puesto todo, a mis ojos. Cada uno puede tener su visión y lo aclaro porque hoy el mundo está muy sensible".

Finalmente, al ser consultada sobre la respuesta de Macedo, quien aseguró que su trabajo la realizaba como mujer y que no sintió que tenía que casarse o tener hijos para realizarse, Susini prefirió dejar el tema ahí: "No voy a hablar de Isabel, ni me corresponde hablar. No es mi forma de ser y si lo hablo, lo hablo de las puertas para adentro pero no delante de una cámara".

