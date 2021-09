María Rosa Fugazot relató lo que vivió en el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955

María Rosa Fugazot estuvo como invitada a Los Mammones, América, y recordó cómo vivió el bombardeo de la Plaza de Mayo en junio de 1955 que tenía como objetivo derrocar a Juan Domingo Perón.

La actriz, que tenía apenas 12 años, justo en ese momento estaba yendo a la escuela con una amiga: “Nos atrasamos, porque ella no sé que había perdido y la madre estaba furiosa. Así que salimos corriendo y, cuando vamos a cruzar, cae la primera bomba”, recordó.

Luego, siguió con su estremecedor relato y la aparición de hombre que las refugió bajo techo.

“Nos tiramos para atrás en la recova de Alem. Pero mi amiga corrió para arriba de la calle y la mamá se fue atrás de ella, así que me dijo: ‘No te muevas de ahí'. Yo me quedé plantada contra la pared. Hasta que un muchacho de la metalúrgica que estaba en Moreno me agarró y me metió adentro”, precisó Fugazot en charla con Jey Mammon.

Y precisó: “Mi mamá no me encontró. Se puso el tapado de piel arriba del pijama y cruzó toda la Plaza de Mayo con las bombas y todo. Se fue hasta el colegio que quedaba en Esmeralda y Sarmiento. Y cuando entró le dijeron: ‘No, María no llegó'. Ahí se quedó muda y estuvo un mes sin poder hablar”.

"Yo no sabía que mi mamá estaba suelta por ahí buscándome a a mí. Porque ella, después, siguió dando vueltas por el barrio, con el papá de mi amiga, buscándonos”, dijo María Rosa, que estuvo escondida varias horas en ese lugar.

Y cerró: “No me voy a olvidar jamás, porque fue un impacto. Nos habíamos subido a unos estantes que había en el sótano y, sobre el piso, había como unas mirillas, como unas ventanitas. Veíamos bajar con los palos a la gente gritando y, abajo, los baleaban y caían en la calle. Después, pasaban los camiones y cargaban los cadáveres como ganado”.