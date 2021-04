María O'Donnell se separó y en el reality Mastechef Celebrity ya la cargan con un compañero

La periodista María O´Donnell se fue convirtiendo en una de las figuras a batir en MasterChef Celebrity 2.

Perfil bajo y un gran conocimiento en el mundo del arte culinario la ponen en la fila de las candidatas.

LEER TAMBIÉN La desilusión de Nico Occhiato: Se quedó sin programa de televisión por las nuevas restricciones

Poco se sabe de la vida privada de María que siempre se dedicó al mundo de las noticias y la información política.

Hace unos días, ella misma reveló algo que mantenía en un cierto secreto: está separada hace poco de su marido y padre de sus hijas, Federico Huber.

En su nuevo programa radial la estaban cargando con el Loco Hernán Montenegro, que en las últimas horas no se sintió bien pero desmintió haber dado positivo de Covid 19, cuando le preguntaron si estaba casada.

Entonces, todos escucharon la respuesta que no esperaban: "No, me separé".

LEER TAMBIÉN Mica Viciconte descartó la boda con Fabián Cubero: "Estamos bien así"