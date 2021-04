María O´Donnell reveló que padece anosmia: "Me interesa que se hable de esto"

En la noche del lunes, en "MasterChef Celebrity 2", María O´Donnell contó que es anósmica luego de que el jurado, integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, le hiciera saber que su plato olía muy fuerte.

La periodista presentó una tira de asado con gratén de vegetales y puré de membrillo y, al probarlo, Betular se mostró sorprendido por el sabor de la última guarnición.

Martitegui también reaccionó por el aroma intenso a vinagre que despedía la preparación y se lo hizo saber a la participante, que contó que padece de anosmia, es decir de la pérdida total del olfato.

LEER MÁS María O'Donnell se separó y en el reality Mastechef Celebrity ya la cargan con un compañero

“Es que yo no huelo. Soy anósmica. No huelo ni nunca olí en mi vida”, indicó María O´Donnell. Y luego remarcó: “Hay un sentido que no tengo pero no siento que eso sea una gran desventaja”.

También aseguró que ni siquiera puede percibir el olor a nafta. "Te puedo saber que hay algo fuerte pero no te puedo decir qué es. ¿Casi los maté con vinagre?", preguntó María, que luego recibió un comentario positivo de Santiago del Moro por no haber usado esa condición a su favor.

“Me interesa que se hable de esto porque me parece que, con todo esto del coronavirus, se empezó a hablar de esto y está bueno”, cerró la periodista.

LEER MÁS Fuerte cruce entre María O’Donnell y Andrea Rincón: "Hace una hora que estoy gritándote"