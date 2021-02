María O'Donnell contó por qué decidió sumarse a "MasterChef Celebrity": "Nunca pensé estar en un reality, pero es un programa donde me siento cómoda"

María O' Donnell es una de las participantes confirmadas de la segunda temporada de "Masterchef Celebrity", que arranca el próximo lunes a las 22:30 por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro.

Su incorporación llamó sumamente la atención, pero en diálogo con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, la periodista se mostró entusiasmada por formar parte del exitoso reality de cocina.

O'Donnell, que primero regresa este miércoles a la radio con un nuevo ciclo "De acá en más" (de 6 a 9) por Urbana Play (104.3 FM), habló sobre cuál será su postura durante el transcurso del programa y contó qué actitud suya tendrá que dejar de lado en esta oportunidad.

-Volvés a la radio y siendo la única mujer que encabeza un ciclo en esta nueva emisora, Urbana Play...

Estoy muy contenta sí. Pero lamentablemente todavía son menos las mujeres que conducimos que los varones y ojalá pronto se equipare más. El programa será ágil, de primera mañana pensado en que es un momento en que la gente se quiere informar, también habrá música que es un componente importante. Habrá momentos de distención y de análisis cubriendo toda la actualidad.

-Cómo es regresar en medio de la pandemia...

Es un momento difícil en el mundo y en especial en la Argentina. Yo por suerte el año pasado tuve continuidad en la radio y seguí yendo al estudio yo sola mientras el equipo de aire estaba en sus casas. Pero era para poder estar cerca en un momento difícil de la humanidad. Hay que seguir con todos los cuidados, pero es importante estar.

-¿Te gusta el horario?

El horario de la seis de la mañana me gusta y es importante estar cerca de lo que está pasando en ese momento. Para mí es el mejor horario para hacer periodismo. Arrancas el día informativamente y donde también se marca la agenda del día en ese horario.

-Nace un nuevo medio de comunicación en un momento muy especial donde la situación es complicada...

Los medios en este último tiempo estuvieron muy golpeados, tal vez no en audiencia que creció debido a la pandemia, pero sí de la pauta publicitaria que cayó bastante y todos los medios viven de eso. El periodismo también ya viene con problemas de financiamiento porque la gente ya puede hoy buscar otras formas de informarse y no pagar por las vías habituales para informarse. Y en este contexto el nacimiento de un nuevo medio me llena de alegría. Se duplican los laburos y aparecen nuevas fuentes de trabajo. La posibilidad de formar algo desde cero también para un periodista es importante ya que no son muchas las oportunidades.

LEER MÁS María O’Donnell apuntó fuerte contra Nicole Neumann por el “abuso de relación de poder” con su empleada doméstica

-El horario del programa de radio es el ideal para poder haber estado también en "MasterChef"...

Nunca hubiese podido hacer Masterchef si fuese en vivo, por suerte se graba y puedo hacer radio a la mañana y luego a la tarde grabar. Yo necesito un cierto descanso para poder hacer radio a la mañana muy temprano. Igual también todo depende de cuánto dure uno en el certamen. Es un tiempo acotado la convivencia de las grabaciones del programa con la radio, no es que dura para siempre. Eso lo hace más compatible.

-Cuando se anunció tu participación, causó sorpresa

Y todo empezó como un juego dentro de la propia radio, mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya. Y lo que empezó como un juego, se terminó dando. Una vez me preguntaron al aire si yo lo haría y dije que 'sí, me divierte'. Me gusta cocinar y aprender en hacer algo diferente... Resulta que después me enteré que uno de los productores del programa escucha mi programa de radio y de ahí después recibí el llamado.

-¿Cómo te llevas con la cocina?

Durante la pandemia, como todos, estuve mucho tiempo en la cocina y aprendí hacer masa madre, hacer pan casero, pizzas... Empecé a cocinar mucho más. Hasta antes de la pandemia estaba casi todo el tiempo fuera de casa por trabajo y ahora cocino más. Me gusta aprender cosas nuevas. Tengo dos hijas y me gusta que coman variado y que tengan curiosidad por los alimentos. Es un tema muy importante la alimentación y más en un país con tanta pobreza y con problemas de alimentación. Creo que un programa que aliente la cocina en tu casa, por más que no hagas todo lo que se hace ahí, para mí está bueno.

-Con una extensa trayectoria en los medios, ¿te imaginabas estar en un reality?

Nunca pensé en estar en un reality. Pero es un reality donde no tiene intervención del público y en donde hay un jurado de chefs, y no está basado tampoco en las peleas entre los participantes. Si bien es un reality y tiene ciertas reglas de un reality, entiendo que es un programa de tele donde yo me siento cómoda. Por un tiempo será más recetes y menos noticias.

-Se dijo que también habías aceptado por ser "amiga" de Santiago del Moro

Lo que yo escuché, y no se lo pregunté a Santi, es que él participa en la producción y en el proceso de elección de participantes. Con Santiago no tenemos una amistad de familia pero tenemos muy buena onda en el trabajo. Nos hemos cruzado muchas veces y siempre hubo mucho respeto entre ambos. Quizás a Santi le debe haber gustado la idea de que yo esté en el programa

-¿Pensás que vas a llegar lejos en "MasterChef"?

Evidentemente tenes que saber cocinar pero también es cuestión de suerte. No lo sé, uno arranca y no sabe. Es muy exigente también, realmente es exigente. Espero poder llegar hasta donde pueda absorber y aprender lo máximo posible.

LEER MÁS María O´Donnell, Andy Kusnetzoff y Sebastián Wainraich también se van de Metro