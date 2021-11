María Noel Vila: "La televisión está viviendo un momento histórico"

De cara al 2022, Noel Vila y José Núñez dialogaron con El After de la Previa que sale por Radio Belgrano y conducen Tucho y Jazmín Corti. Analizaron la pantalla chica, la industria y adelantaron lo que pondrán al aire durante este periodo en América Tv.

¿Cómo está Jotax hoy?

Noel Vila: Creo que la productora viene creciendo muchísimo, marcando agenda, formas de hacer televisión... ¡humildad aparte! (se ríe) Intentamos todo el tiempo formatos creativos, o por lo menos dentro de cada programa buscarle la vuelta para que no sea más de lo mismo.

¿Qué hizo la pandemia para cambiar la tv?

José Núñez: La pandemia lo que cambió es que hubo mucha gente perjudicada, ante todo. Proyectos que se cayeron, ficciones, fue un golpe para todos, en el caso nuestro que la televisión es en vivo siguió trabajando. Lo que cambió es la forma de trabajar. Implementamos el home office que está muy bueno cuando sale bien, y creo que nos dimos cuenta cuando empezó todo esto que sabíamos todo y no sabíamos nada. Pensamos que ahora venía un encendido tremendo y no pasaba nada. Terminamos haciendo el mismo rating de siempre. La gente estaba en la casa pero no vio televisión, vio plataformas, o vio lo mismo que veía antes. Si algún programa como Estelita en pandemia, Los Mammones o Masterchef, que les fue muy bien, era porque los programas eran muy buenos. Todos pensamos que se venía la era del consumo de televisión y no pasó. Lo que cambió es la ficción que no pudo recuperarse, está destruída, y el home office generó que todo sea más rápido para trabajar. Antes era todo cara a cara y ahora con la comunicación como estamos trabajando ahora es más rápida en ese sentido.

Noel Vila: Lo que creo es que la tele está viviendo un momento histórico porque está mutando constantemente. Las tecnologías avanzan a pasos agigantados que no te da tiempo a incorporar una plataforma que ya sale otra nueva. Competimos por el tiempo de la gente, ya no competimos con los canales de aire. Nosotros con un programa como A la tarde ya no competimos con los programas de la tarde sino con plataformas, redes sociales, por 10 minutos de atención de la gente, los hábitos de consumo cambiaron, la gente ya no se sienta a ver televisión con la familia como se hacía antes. Ven un ratito, cambian, van a otro lado, agarran Instagram, Twitter, ven series, se aburren y cambian a otra, la oferta es tan grande que competimos por su atención. Pero esto está mutando y le falta un montón, lo que sí no tengo idea es de cómo será la tele del futuro, o cómo se van a transformar los programas. El indicio es que hay mucha más tele en vivo de la que había antes. Para mi eso ya es un cambio. En Telefe no te imaginabas programas en vivo como los tienen ahora o como el Trece y ahora gran parte hace programaciones en vivo.

¿Cómo ven el ingreso de otras plataformas a la tv?

José Núñez: Así como existe la radio AM, FM, existe la radio por streaming, existe el Twitch, tv por cable, por aire, son formatos que están armados, las redes por más que quieran entrar de una manera diferente en la televisión, puede ser que venga alguien que revolucione todo sí, pero la tele en realidad es como la radio AM, no va a entrar. Sí, mandar un mensaje, un hashtag, pero son plataformas que conviven entre sí. La verdad que buscar integrarlas no tiene sentido. La tv es la tv. Nada que ver con la computadora donde uno buscás lo que querés ver. Son diferentes medios. La tv abierta lo que tiene es que los de nuestra generación seguimos viendo la tele, ahora los nenes no crecen más mirando la televisión. Hay que ver cómo va a ser dentro de 6 ó 7 años. Pero no veo que haya que tratar de seguir amalgamando las redes con la televisión. Yo pondría energía como hacemos en Jotax que tenemos departamento de digital donde laburamos para eso. Son distintas áreas y no tienen que convivir unas con otras.

Noel Vila: La radio lo intentó en su momento cuando empezó a salir con streaming pero para muchos pierde el encanto. Son plataformas distintas, no es lo mismo hacer tele que hacer un programa para Youtube o redes. Nosotros dejamos de intentar integrar las dos plataformas o las formas de hacer contenidos porque te puede sumar un segmento de un programa pero no integrarlas totalmente porque no tiene nada que ver una con otra.

¿Balance del 2021?

Noel Vila: La productora viene creciendo bastante y siempre trata de innovar. Es un gran año, la mayoría de los programas surgieron en pandemia, A la tarde es un programa que se hizo de un día para el otro cuando Moria decidió dejar el ciclo para cuidarse por el COVID, tuvimos que sacar un programa al aire y se afianzó y sigue creciendo, ahora con Karina Mazzocco que está muy bien, con Jey Mammon también que empezó siendo un programa de verano por tres meses y la rompe toda. El show del fútbol también surgió en medio de la pandemia. Todo fue mutando y tuvimos que salir a cubrir baches. Son programas que son buenos y se afianzan. Es una productora que está preparada para eso. Tiene gente increíble que se ponen los programas al hombro y salen al ruedo. Trabaja gente muy capaz y se ponen los equipos al hombre. Eso hace que los programas funcionen.

¿Cómo será el 2022?

José Núñez: A la tarde sigue porque está muy bien, Flor de la V va a estrenar un programa los fines de semana que está muy bueno en la línea de lo entretenido. Por la noche estamos viendo cómo definir el 2022, estamos en noviembre y las cosas siempre se definen por el pucho.

¿Un momento sobrado de la vida?

Noel Vila: Este es mi momento, tengo dos hijos y nada se compara con eso, no puedo pedir nada más porque mejor me perjudica, diría Moria Casán.

José Núñez: Yo tengo momentos aburridos para la nota. Con mis hermanos, mi familia, hace un tiempo tuvimos un problema con mi hermano de salud y salió todo bien por lo que nos encontramos todos en el exterior a festejar los cuatro, imaginate. Esos son momentos sobrados. Pero no te voy a negar que alguna que otra noche entretenida recuerdo en las noches de salidas con mis amigos, esa noche valió la vida, muchas veces digo eso.