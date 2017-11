María Martha Serra Lima se encuentra en gravísimo estado, internada en Miami

La famosa cantante María Martha Serra Lima, se encuentra atravesando un complicado momento con respecto a su salud luego de haberse sometido a dos complejas intervenciones en la espina dorsal.

"O me opero o no camino más, esa es la verdad. Tengo mucho miedo porque son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", decía Serra Lima hace algo más de un mes.

Tras estas declaraciones la artista se operó y tras la intervención, sus representantes difundieron un comunicado: "HPU International Production Llc. Comunica que su artista exclusiva Sra. María Martha Serra Lima ha finalizado con las intervenciones quirúrgicas, por su problema en la espina dorsal, que la mantenía con profundos dolores y exigencias para poder caminar. Las cirugías se han producido, en dos sesiones, una el día 09/28 y la otra el día 09/30. Dichas cirugías, han sido un éxito gracias a Dios, a la fortaleza de la Sra. María Martha, del apoyo y acompañamiento incondicional de toda la gente que la quiere y conoce. Ahora, requiere de una rehabilitación importante, por lo que estará fuera de los escenario por un término prudencial de tiempo, que lo determinaran los médicos intervinientes".

Por el momento, en entorno de la artista se ha mantenido en silencio respecto a la situación actual de Serra Lima, quien se encuentra en gravísimo estado y acompañada de su hija Cecilia.

Por otra parte, en Infama, Pía Shaw aportó más datos sobre la situación de la intéprete: "Se habla que no tiene nada que ver con estas intervenciones sino que tendría que ver con otro tipo de enfermedad, que se está tratando de chequear", expresó la conductora del ciclo de América.

Durante las próximas horas, se espera un comunicado oficial del representante de María Martha, Marita Guercio.

¡Fueza!