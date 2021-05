María Leal dio detalles del encuentro casual con Carlos Carrascosa tras el crimen de María Marta

María Leal interpretará a la madre de una de las jóvenes que colabora con la defensa de Carlos Carrascosa en la ficción sobre el asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido en octubre de 2005 y que tuvo alto impacto en la sociedad y los medios.

“Estoy con este proyecto hace muchísimo, porque se iba a hacer en marzo del 2020. Cuando empezó la pandemia, a mí me seguían mandado libros por mail. En la ficción yo voy a ser la madre de una de las chicas que ayudó muchísimo a Carrascosa con un blog en Internet”, dijo la actriz en charla con el ciclo radial "Por si las moscas".

Y añadió: “Lo atrapante del personaje es que cuando empieza es la que está mirando la tele, ve el caso y dice: ‘Este es un asesino, yo me doy cuenta’. Y con el correr del tiempo termina dándose cuenta de que no”.

Y después, Leal contó que hace muchos años había tenido un encuentro con Carrascosa, marido y acusado en ese entonces de matar a María Marta, que años más tarde fue declarado inocente por la Justicia de la causa pero que por aquel entonces era el principal sospechoso del crimen.

“Yo tengo una historia personal con el señor Carrascosa: yo vivo en un piso 20 y un día bajando en un ascensor, en un momento subió un hombre, en pleno escándalo de caso de María Marta... y el señor era Carrascosa”, comenzó la actriz.

“A mi me agarró un pánico horrible. Yo tenía que ir a buscar mi auto al subsuelo, pero me bajé en la planta baja, y corrí. Y de los nervios salí a dar una vuelta. Después volví y le pregunté al encargado de mi edificio, porque quería saber si era posible que yo haya estado con Carlos Carrascosa en el ascensor”, agregó.

Y detalló: “Y ahí me dijeron que sí, porque la madre de María Marta vivía en mi edificio y la señora lo estaba recibiendo en la casa por todo el escándalo que estaba ocurriendo”, agregó Leal. “Ahí me di cuenta de que este hombre estaba condenado antes de ser condenado, lo peor de todo era la condena social”, dijo Leal.

“Otro día sube al mismo ascensor Carrascosa. Yo me iba a encontrar con una actriz, él leyó el libreto y me dijo: ‘Mujeres terribles... ¿Son terribles las mujeres?’. Yo no sabía que contestarle, porque sentía culpa por haber sentido miedo la vez anterior, y estaba dispuesta a hacer lo que él me pidiera, de rodillas. Entiéndase sexual (risas). No quería que termine ese viaje en ascensor. Nos despedimos, salí, sentí que me había enamorado de Carrascosa”, cerró la actriz.

