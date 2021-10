María Laura Santillán volvió a la televisión y habló de su polémica salida de Telenoche

María Laura Santillán volvió a la televisión después de conducir por última vez Telenoche el 14 de diciembre de 2020 y tras 30 años en pantalla.

La periodista estuvo al frente del noticiero durante 17 años y muchos de ellos (14) al lado de Santo Biasatti. Su abrupta salida del noticiero generó mucha polémica en ese entonces.

En charla con Jonatan Viale por LN+, Santillán habló por primera vez de aquella salida del noticiero y explicó a qué se debió -según ella- la decisión del canal.

"No le doy mucha vuelta a las cosas, para mí querían gente más joven. Porque es así. O más a fin al Gobierno, no sé. Pero creo que es así. Aunque la gente busque gente que no sea tan joven", precisó María Laura.

Y añadió: "En general la gente quiere familiaridad, que te de las noticias alguien con historia. Pero bueno, alguien del canal decidió que estaba vieja, ¡con lo pendeja que soy! (entre risas)".

"Estuve muy triste y no acepté ninguna invitación, porque extrañaba mucho, fueron treinta años todos los días, porque Telenoche fueron 17, pero desde Fax que estuve todos los días, y es raro, y aunque estoy todos los días en la radio igual", precisó.