María Laura Santillán, de viaje por el Sur argentino: "Tuve la suerte de ver el rompimiento del glaciar"

María Laura Santillán, la reconocida conductora de "Telenoche", el noticiero del Trece, decidió partir hacia el Sur argentino, más precisamente al Calafate. , la reconocida conductora de "", el noticiero del Trece, decidió partir hacia el Sur argentino, más precisamente al





La comunicadora charló con este medio acerca del fin de semana de descanso que pasó en uno de los lugares más bellos que tiene el país.

"Me encanta viajar por la Argentina. Especialmente por el Norte y por el Sur del país. Voy todos los años a Bariloche. Me debía conocer los glaciares y marzo es un mes bárbaro para ir porque no hace mucho frío. Fui con una de mis hijas, Elena, solamente sábado y domingo, porque de lunes a viernes trabajo", reveló María Laura.





Y amplió: "La pase espectacularmente bien. Tuve la suerte de ver parte del rompimiento del glaciar, de hacer trekking por el glaciar, de recorrer en barco y ver de cerca por ejemplo dos glaciares importantes: el Upsala y el Spegazzini. Fueron dos días increíbles".

"Siempre me sorprenden las inmensidades de la Argentina y lo linda que es en toda su extensión", cerró Santillán ya de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires para retomar sus actividades laborales.