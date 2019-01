Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Una Trilliza de Oro causó furor en las redes sociales el fin de semana con su increíble físico a los 58 años. Se trata de María Laura, quien revolucionó a sus seguidores en las redes sociales con un video en bikini. trillizas de oro 1.jpg

María Laura luciendo su físico privilegiado a sus 58 años en bikini al borde de una pileta con su nieto Ker y su sobrina nieta Cala.

"Tarde de sol.... KER, IAIA yCALA", expresó en la imagen posteada en la cuenta oficial de María Eugenia, María Laura y María Emilia. Después de definir quién se tiraba primero, finalmente los tres terminan metidos en el agua.





Lo cierto es que ante la relevancia que tuvo ese video en los medios, PrimiciasYa.com se contactó con María Laura, quien contó detalles sobre ese momento y cómo cuida su figura.

"No soy de la generación de las redes pero sé que me elogiaron. Mi hija Paulina me filmó esa tarde divina que pasé con Iker, hijo menor de Paulina, y Cala, la nieta de Eugenia", explicó la Trilliza.

"Hago gimnasia porque tengo Osteoporosis, no soy de ponerme mucha comida en el plato, ya que como mi mamá y mis hermanas no lo terminamos, pero nada más", agregó.





"Creo que salí muy favorecida y Paulina me hizo una toma de ese momento muy bien sacada (se ríe). Si la vieras a mi vieja dirías: ¡Es genética!", finalizó.