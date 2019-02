María Julia Oliván y los avances de su hijo, diagnosticado con TEA

María Julia Oliván contó que su hijo Antonio, de 2 años, presenta algunas dificultades en el lenguaje y la comunicación que podrían encuadrarlo dentro del espectro autista. "Nunca lo conté, pero Antonio tiene un trastorno en el lenguaje que lo involucraría dentro de la condición del espectro de autista. Antonio no tiene un diagnóstico fijo porque hay que esperar hasta que tenga tres años y pico, cuatro", contó en ese momento. Semanas atrás,contó que su hijo, de 2 años, presenta algunas dificultades en el lenguaje y la comunicación que podrían encuadrarlo dentro del espectro autista., contó en ese momento.

Este jueves, la periodista acudió feliz a las redes sociales para compartir con sus seguidores un hecho que para ella significa un gran logro. Su hijo volvió a comer naranjas, cosa que el nene había dejado de hacer un año atrás.

Siendo la alimentación uno de los grandes problemas de los chicos autistas, María Julia emocionó a todos con su relato en Instagram, en el que habla de las batallas que día libra el pequeño.

"Gracias a mirar el video que encontró mi amor @arielslatam y al trabajo que venimos haciendo en TO con Sonia Reijenstein y con la licenciada Ceci Alais hoy, después de un año de no probar una sola fruta, Antonio volvió a su primer amor... las naranjas", explicó.

"Es un camino muchas veces complicado, porque todo para nosotras se presenta como una batalla a ganarle al cansancio o al desánimo o a la maldita burocracia que tantas veces nos hace llorar", confesó.

"Muchas cosas nos cuestan el doble de trabajo y el futuro de nuestros hijitos depende en gran parte de nuestra capacidad de darle batalla -sin caer- al desafío que tenemos por delante. Con nuestra fe en alto con la mirada en nuestros hijos porque nosotras no podemos darnos el lujo de estar en otra, de boludear y no prestarle atención a los nenes porque en eso nos va el todo", escribió Oliván.

"Con todo eso, vamos en nuestra crianza compartida con terapias y gente luminosa que se nos cruza en el camino y nos da fuerza y nos entiende y nos anima (...) Ustedes dirán '¿tanto lío porque el nene comió una naranja?' Y sí... para mí esta es una de las mil batallas diarias que me empecino en ganar. Y las quiero ganar todas... Ya me conocen", agregó.

"Ahora cuando lo duerma le voy a decir al oído lo mismo que todos los días. Le voy a decir 'estoy muy orgullosa de vos, mi amor porque estás logrando todo lo que te proponés'. Él se ríe, me mira fijo y me pone la oreja cerca de la cara para que le dé un beso. ¿Qué quieren que les diga? ¿Hay un programa mejor que este? Creo que no", concluyó.