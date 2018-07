Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Cuando yo subí la foto sin filtro, así como soy, recibí a mi Instagram 600 mensajes con historias de mujeres que me decían que habían sufrido mucho por esta cuestión de no tener el cuerpo que supuestamente tenemos que tener. Después seguí la historia y llegué a dos mil mensajes sólo en Instagram. Muchísimas mujeres me escribieron diciendo que valoraban esto de mostrarse tal cual uno es. La gente necesita de alguna manera no sentirse tan en falta con el modelo que supuestamente nos quieren imponer", recordó la periodista de "Intratables".







"Las fotos que vi, para mí Wanda Nara está re fuerte. Además, no vi los comentarios agresivos porque no me gusta mirarlos y a mí también me los hacen. Creo que el que tilda a una mujer de gorda tiene el cerebro muy flaco".





"La autoestima no se construye a través de la gordura o delgadez del cuerpo. Si vos te sentís segura porque sos flaca e insegura porque sos gorda, bueno, no tenés nada adentro. Creo que en la Argentina es muy marcado el atraso que tenemos en relación a otras sociedades del mundo sobre los modelos que hay. En los medios de comunicación, en mi ámbito, siempre fui gordita y me sentí siempre bicho raro porque no hay mujeres gorditas ya sea en la conducción de programas o panelista. Entonces, siempre me pareció muy loco que yo sea la única gorda de la televisión (se ríe)", argumetnó.







"Todas estas cosas y el movimiento de las mujeres nos va a ir generando los cambios que necesitamos para transformarnos en una sociedad moderna. El mundo va para otro lado y las modelos extra largue, como dicen, tienen éxito en las grandes marcas y nosotros todavía estamos agrediendo a alguien por si tiene celulitis, no sé ni cómo calificarlo de lo tonto que es, es muy primitivo".





Y cerró: "Estaría bueno que todas nos mostremos reales, como somos, sobre todo para no generar en las más chicas presiones. Que una nena de diez años se preocupe por si tiene panza tiene que ver con el atraso que tenemos en la mirada de los cuerpos y en los modelos que le reclamamos a las mujeres, porque con los hombres somos más laxos. Machismo puro".

