María Julia Oliván reveló que denunció a Leo Montero: "Hacía unas jodas bárbaras"

En la noche del sábado, Leo Montero se enteró que una famosa lo denunció a la policía por hacer una ruidosa fiesta en su casa.

El encargado de sacar a la luz la sorpresiva revelación de María julia Oliván fue Andy Kusnetzoff en "PH, podemos hablar" (Telefe), cuando el condcutor le preguntó a sus invitados si habían tenidos problemas con algún vecino.

"Nunca se lo dije, fue medio cobarde mi denuncia. Vivo en frente de Leo Montero, que hacía unas jodas bárbaras. Estaban en el SUM (salón de usos múltiples) y había mucho quilombo. Llamé a la policía. Tocaron el timbre y nadie atendía", contó la periodista entre risas.

"Supongo que era Leo porque tenía una amiga en ese edificio que me buchoneó eso. Pero lo supe después. Cuando llamé no sabía quién estaba haciendo la fiesta, me enteré después", explicó.

Y como la policía no pudo solucionar el tema, la pareja de Oliván decidió hacer justicia por mano propia. "Agarró un huevo de la heladera y empezó a revolearle a la gente que había en la vereda. Había personas jóvenes en la vereda y pensamos que venían de esa fiesta. Como siete huevos les tiró".

