Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con María Julia Oliván, quien se refirió a este tema y aclaró que no tiene ningún problema personal con su ex compañera de "Intratables". Agustina Kämpfer fue citada a declaración indagatoria en la causa por la que está preso Amado Boudou.



"Yo no tuve peleas. Simplemente hice preguntas y ella lo llevó como si yo tuviese un problema personal cuando yo siempre que me he cruzado con algún político o alguna persona vinculada con algún hecho de corrupción le he preguntado con la misma intención y mismo estilo con que se lo pregunté a ella".





"Yo no tengo ningún problema personal ni tuve ninguna pelea con Agustina. Ella siempre intentó llevar esto al plano personal, algo que no existe porque no la conozco más que haber compartido panel, pero tampoco compartíamos charlas fueras del aire ni nada por el estilo", añadió.



"Lamento realmente que la Justicia la llame a indagatoria en un momento tan delicado para una mujer como es apenas tenes un hijo, cuando recién nace tu bebé. Me parece que la Justicia fue muy lenta para llamarla a indagatoria, que no es una instancia en donde se sepa si es o no culpable sino que es una instancia en la que ella puede defenderse. Me parece una pena que tenga que defenderse en un momento en que todas las mujeres por igual estamos particularmente sensibles".





"Durante los primeros dos meses de vida de mi hijo yo tuve un ataque muy feo de Hernán Brienza que es un insulto. No lo voy a comparar con una indagatoria que me imagino te debe generar muchísimo más estrés. No lo comparo, pero tuve una situación de estrés de esas características y no se las deseo a nadie. Lamento realmente que la Justicia haya tardado tanto tiempo en llamarla a esta instancia", recordó Oliván. , recordó





"Celebro que avance la causa pero lamento muchísimo el momento porque Agustina viene de tener un bebé. A mí como mujer no me resulta muy agradable", cerró la periodista.