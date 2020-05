María Fiorentino le contestó fuerte a Quique Estevanez: "Es un caradura, tendría que callarse la boca"

Quique Estevanez apuntó contra el salario de los actores y la duración de las jornadas de grabación, que a su criterio consideró cortas. Fue en charla radial con Moskita Muerta en el ciclo "Por si las moscas", AM 1110.

“Hay que terminar con algunas cosas como que los actores tienen que trabajar seis horas porque es insalubre. No, si estás grabando en un estudio o en exteriores no es insalubre y sino, en todo caso habría que hacer que no lo sea. No pueden trabajar seis horas y después que haya que pagar más”, señaló el productor televisivo.

"Trabajan un rango de seis horas, esta diez horas en un estudio a disposición, no es lo mismo que trabajarlo pero es como si... y ganan en función a las diez horas que se trabajan. Hay gente que trabaja por 20 mil, por 50, o cien o doscientos y esta a la altura de las circunstancias. Los sábados no podés grabar y si grabás tenés que pagar el doble, son algunos de los problemas que tenemos”, amplió Estevanez.

Y marcó contundente: “Necesito dos o tres galanes, dos o tres heroínas y muchos actores. Para mí, el actor es muy caro para una novela, no lo podes pagar porque se te van los valores, hay que poner voluntad en todos los rubros”.

Lo cierto es que María Fiorentino salió a contestarle fuerte al productor televisivo tras apuntarle a los actores y lo que cobran por sus trabajos.

“Tendría que callarse la boca, ahora dijo que el Sat se puso un poco más a tiro, la fuerza de trabajo es lo que impide que se produzca ¿los caros somos los actores? ¿los técnicos?”, explicó la actriz en charla con el mismo ciclo radial.

“Es un caradura y se lo dije. Lo único que tiene de ventaja con los demás es que dice las cosas”, amplió Fiorentino.

Además, opinó acerca de la decisión de los canales de poner ficciones extranjeras: “La gente va a dejar de pagar el cable, se va a volcar al streaming, estamos empezando a charlar con Netflix para que paguen los derechos”.

“La última vez que firmé un contrato en televisión y que fue con Quique (Estevanez), lo firmé nada más que porque se grababa los lunes y martes, porque si eso hubiese sido una tira no lo firmaba porque te prohibían hacer teatro. Tampoco te pagan horas extras, ahora es un contrato con tu sangre, todo, horas extras, exteriores y son diez horas de trabajo”, reveló la actriz.