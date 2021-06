María Fernanda Callejón se suma a "El Marginal" y contó cómo será su personaje

Luego de un año de espera por la pandemia, finalmente "El Marginal" anunció su cuarta temporada. Netflix lo confirmó en abril en un evento de prensa y liberó un video donde “Diosito” (Nicolás Furtado) y “Pastor” (Juan Minujín) muestran la nueva locación de la serie.

La semana pasada, PrimiciasYa.com tiró una bomba: Dalma Maradona se incorporará a la ficción e interpretará a una novia del personaje de Furtado.

Y este miércoles, se supo que otra actriz estará en "El Marginal". Se trata de María Fernanda Callejón. “Estoy muy contenta de volver a grabar. Con los Ortega hice “Enamorarte” pero con Underground nunca había trabajado”, dijo.

En una entrevista con Guido Záffora para "Hoy es mejor" de Mucha Radio, Callejón explicó que “son muchos años, empecé a los 18 y cumplí 55. Es un placer meterme en esta ficción tan poderosa, mi personaje entre en la quinta temporada, ya estoy a full estudiando a Marta. Es una mujer del canto y la música con dos hijos adolescentes. Es una especie de coartada de “Diosito”, el personaje de Nico Furtado. Con él hemos trabajado juntos en “Dulce Amor”. Es un maravilloso actor y estoy muy feliz por la carrera que hizo. Me encanta que esté protagonizando esta ficción con este personaje tan poderoso. Marta tiene escenas muy power”.

Luego, sobre el particular momento que se vive por la pandemia, contó que “yo creo que obviamente hubo un parate, muchísimos actores sin laburo, parados, por suerte tener esta cosa de diversidad, me toco una pandemia prospera. Hubo productoras claves como Polka, que hicieron todo lo posible para armar un protocolo, para que la maquinaria siga dando laburo, que le diera trabajo a un montón de familias. Creo que nunca se paró del todo y los productores están apostando para poner todo de sí para que se siga moviendo. No va a ser la misma normalidad, por supuesto”.

Y destacó: “El cine una industria muy golpeada, estamos hablando de actores, técnicos, todo lo que eso implica, los productores están apostando poner todo a favor de que la maquinaria siga, no va a hacer la misma normalidad. Yo ayer me tuve que hisopar, nos hisopamos dos veces por semana, la pone a disposición cada empresa y eso tiene un costo. Es destacable cada productora en poner en funcionamiento para que todo siga abriendo de a poco, obviamente va a ser reducido como en el caso del teatro. pero lo importante es que no pare”.

LEER MÁS María Fernanda Callejón contó que se casó a los 15 años con un conocido folclorista