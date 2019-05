María Fernanda Callejón: "Siento una crisis muy fuerte, preocupante"

María Fernanda Callejón estuvo en el especial de "Debo Decir", América, y se mostró preocupada por la actualidad económica del país. estuvo en el especial de, y se mostró preocupada por la actualidad económica del país.





"Siento nuevamente una crisis muy fuerte, preocupante. No tiene que ver con un partido político mi comentario. Estaría buenísimo que recuperemos este país maravilloso que tenemos. Nos duele a todos lo que está pasando", dijo la actriz.

Embed







Y explicó: "No te voy a decir que no llego a fin de mes pero con mi marido trabajamos los dos a brazo partido y nos estamos preocupando. Me metí en un crédito UVA donde no puedo creer hasta dónde va a seguir".





"Tal vez hay muchos aciertos de este gobierno también, me parece que hay que darle tiempo, pero la crisis no es la primera vez que está pero se está sintiendo tremendamente", finalizó.