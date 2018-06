María Fernanda Callejón: "Gran parte de mis colegas no me representan"

"De caño vale doble", Radio Rivadavia, María Fernanda Callejón se diferenció de otros actores y aseguró estar en contra dLa actriz declaró estar a favor de la vida y alejada de sus colegas respecto al aborto La actriz declaró estar a favor de la vida y alejada de sus colegas respecto a la Ley por la que algunos de ellos bregan. La grieta entre los actores por la despenalización del aborto continúa más abierta que nunca. En diálogo con, Radio Rivadavia,La actriz declaró estar a favor de la vida y alejada de sus colegas respecto al aborto La actriz declaró estar a favor de la vida y alejada de sus colegas respecto a la Ley por la que algunos de ellos bregan.

"La pérdida de mi primer embarazo fue por un raspaje, que es casi un aborto, y me quedé traumada. Yo nunca lo conté, pero es la razón por la cual no me siento cómoda levantando la bandera de legalizar el aborto. Gran parte de mis colegas no me representan, sin que nadie se ofenda", arrancó María Fernanda.

"Yo levanto la bandera de la vida. La otra siento que no debo levantarla y no pasa por dejar de ponerme un pañuelo verde o no, pero no voy a las marchas por eso", agregó.

Aunque luego reconoció que "más allá de todo eso, si considero que tiene que salir la ley, porque hubo, hay y seguirán ocurriendo los abortos. Estoy a favor de despenalizarlo porque contempla situaciones límite como violaciones o gente sin recursos".

Además, Callejón contó un hecho que nunca se había conocido de su vida. "Yo perdí mi primer bebé a los 18 años. Estaba entrando en la semana 6. En ese entonces no había medicación para re- absorber entonces fui sometida a raspaje que es casi un aborto. Y a mí eso me trajo muchísimos conflictos a nivel psicológico más allá de que a través del tiempo me entere que padezco el trastorno de trombofilia", contó conmovida.

"Por eso me pasan cosas ambiguas con el tema, pero entiendo que estamos en víspera de hacer cosas que tengan que ver con el derecho de nuestro cuerpo. Nosotras somos las que tenemos que decidir. En eso si estoy de acuerdo, pero toldaría me cuesta resolver eso internamente. No pasa por ser Católica, no soy del Opus Dei y respeto todas las opiniones. Si no me ven levantar una bandera sobre esto mismo es que aún tengo muchísimas preguntas internas y me moviliza", concluyó María Fernanda Callejón.

Embed ℓσσк тα∂ισ @valedobleok hablando de @derechasok @lachicadelossombrerosok @acerosoho Una publicación compartida por Fer Callejon (@fercallejon) el 7 de Jun de 2018 a las 2:58 PDT