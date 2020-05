María Fernanda Callejón explicó por qué dejó de ir a “Polémica en el bar”: “No suelo abandonar laburos, pero…”

Al igual que varias figuras, María Fernanda Callejón transita la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional junto a su pareja, Ricky Diotto, y su pequeña hija Giovanna.

La actriz había arrancado en febrero su participación en "Polémica en el bar", el emblemático ciclo creado por Gerardo Sofivich que se emite por América con la conducción de Mariano Iúdica.

Pero a las pocas semanas, Callejón tuvo que dejar el programa debido a la pandemia del cocornavirus. En un vivo de Instagram con PrimiciasYa.com, la artista explicó que prefirió quedarse en casa para cuidar a su familia.

"Estuve alejada de la ficción durante el último tiempo porque tampoco había mucha ficción, lo último que hice fue Jardín de bronce, y en el verano empezaron las charlas con Gustavo Sofovich y Mariano Iúdica porque querían hacer una restructuración en el programa y querían incorporar a las mujeres en la mesa de Polémica", comenzó diciendo María Fernanda.

Y agregó: "Yo tengo un gran cariño por la familia Sofovich, toda mi carrera como vedette fue con Hugo y después hice mucha televisión con Gerardo. Y hace un año y medio me venían proponiendo y yo no me veía como panelista aunque ellos no querían eso tampoco, ya que querían que fuese como mamá, como profesional o mujer a opinar de los temas del día. Finalmente me convencieron porque es un lugar que quiero mucho y entré con todas la ganas… A las tres semanas comenzó la cuarentena y yo no suelo abandonar laburos, y más esto que lo venimos charlando hace tiempo. Pero hablé con ellos y les dije que yo prefiero cuidarme y quedarme en casa con mi hija".

"Si me llegase a contagiar de coronavirus, algo que nos puede pasar a cualquiera, no quiero ser yo la responsable de contagiarla a mi hija. No me agarró paranoia pero en ese momento no se sabía mucho y fue un cambio repentino para todos. Tengo una sobrina en España y una amiga en Italia donde ya me venían contando todo lo que pasaba allá y por eso preferí dejar de ir y cuidar a mi familia", remarcó.

Por último, dijo: "Tanto Mariano como Gustavo lo entendieron y me dijeron que la silla era mía para cuando quisiera volver. Cuando pase todo esto lo primero que haré es volver al programa y adoro a mis compañeros".

