María Fernanda Callejón contó que se casó a los 15 años con un conocido folclorista

María Fernanda Callejón recordó este lunes feriado en "Corte y confección famosos", El Trece, su primer matrimonio cuando apenas tenía 15 años.

La actriz contó que se casó con Víctor Hugo Valenzuela, un cantante de folclore 11 años mayor que ella, del cual se separó tres años más tarde.

"Me casé a los 15 chicos, así como lo escuchan. Me enamoré de un chico once años mayor que yo, Víctor Hugo Valenzuela, folclorista, tenían un grupo como hoy serian Los Nocheros, se llamaban Los Amancay, muy famosos de la época, tucumanos, es real", comentó Callejón, ante la sorpresa de sus compañeros.

"Víctor Hugo ahora vive con su familia. La verdad, fue lo mejor que me pasó ese matrimonio. El de ahora también, por supuesto, soy felizmente casada", añadió Callejón, quien está en pareja con Ricky Diotto, con quien tiene a su hija Giovanna.

Y remarcó: "Hay cosas que te construyen, nunca me hubiese venido a vivir a buenos Aires a probar suerte si no me hubiese casado con Hugito por ejemplo. Él me dijo: andá. Estuve tres años con él, a los 18 me separé".