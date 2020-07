María Eugenia Ritó y una explosiva confesión: "Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo"

La ex vedette está muy molesta con la conductora de "La peña de Morfi" porque no le atiende el teléfono. Sus fuertes declaraciones.

María Eugenia Ritó contó que no está pasando por un buen momento en el plano económico. En una entrevista con Marcelo Polino en "Polino Auténtico", la ex vedette reveló que se contactó con Jésica Cirio para pedirle trabajo, pero ella nunca le respondió.

"Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono", arrojó de manera explosiva. Además, agregó: "Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió".

"Me siento muy querida por la gente. Necesito laburar, lo voy a llamar a José María Muscari más adelante. Me encantaría estar como panelista en Intrusos o en Los Ángeles. De salud estoy bien, hago terapia y disfruto del día a día. Para volver a la tele, tengo que sentirme y verme bien. Quiero estar en la tele, no me molestaría ser panelista. Este año pensaba volver a los medios”, indicó.

LEER MÁS El accidente de Jésica Cirio tras intentar frenar una pelea de perros

Cabe recordar que según Ritó, ella descubrió a Cirio bailando en una tarima en una fiesta de un amigo, y ahí comenzaron a frecuentarse: ella fue quien introdujo a la otra en el ambiente.

"Algún día quiero ser como vos y tener todos estos zapatos", le dijo una vez Cirio a Ritó, mientras esta última le mostraba su colección de calzados importados. En ese momento, Eugenia era la mujer de Marcelo Salinas y su alto poder adquisitivo deslumbraba a Jésica.

Ahora, la historia es diferente: mientras una disfruta del amor con Martín Insaurralde, la otra atraviesa una fuerte crisis personal, laboral y económica.

Por otro lado, al ser consultada sobre si le gustaría estar en un programa como "Pampita Online", María Eugenia disparó también contra Pampita: "Reniega de sus orígenes por eso no la quiero. Es muy falsa".

LEER MÁS Jésica Cirio habló de la posibilidad de agrandar la familia con Martín Insaurralde