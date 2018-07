María Eugenia, de las Trillizas de Oro, volvió a la TV tras la muerte de su hija

Las Trillizas de Oro regresaron a su programa "Mañanas nuestras" (KZO), justo cuando se cumplen diez días de la trágica muerte de Geñi, la hija mayor de María Eugenia Fernández. En el día de su cumpleaños número 58,regresaron a su programa, justo cuando se cumplen diez días de la trágica muerte de, la hija mayor de





Pato Galván. "Las extrañamos mucho. Eugenia, sabés la cantidad de amor que recibió este programa para vos, para las tres. No sé si tenés ganas de saludar y agradecer", indicó el coconductor del ciclo. Las hermanas entraron al estudio bailando y se abrazaron con su compañero.

"Era bárbaro volver al programa hoy, por el cumpleaños. Es impresionante el amor de toda la gente, de todos los fans... Hay muchísima gente que pasó lo que estoy pasando yo, así que me ayuda mucho. Como le decía a mi marido es una nueva etapa que me toca vivir con mucho amor. Ella (Geñi) nos va a dar toda la fuerza del mundo para seguir bien con nuestros nietos y con mi yerno", señaló María Eugenia.

"Estoy muy bien, muy acompañada por ellas. Me pasó una cosa individual, siempre compartimos muchas cosas desde que nacimos. Pero esto me tocó a mí, es fuerte. Nunca me sentí sola. Entonces, hoy es un día para festejar", destacó.





"En estos momentos, uno se da cuenta de muchas cosas, son situaciones límites. Pero tengo hijos y dos nietos espectaculares y por ellos vamos a seguir", finalizó la trilliza.