María del Mar: "No abandoné a Matías; di un paso al costado por él y por mí"

Matías Alé abrió su corazón en una entrevista profunda en "Pampita Online" por KZO y reconoció que logró olvidarse de su ex mujer, María del Mar Molar, hace poco tiempo.





"¿Te acordás cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de que era conveniente separarte de María del Mar y reencontrarte con tu familia?", indagó Angie Balbiani, panelista del ciclo.





Y ahí Matías respondió: "Sí, fue un 15 de enero (2016) pero porque ella se fue, me abandonó. Yo no fui el que tomó la decisión de separarnos. Estuve internado desde el 3 de noviembre al 15 de diciembre de de 2015 y cuando salí nos fuimos a pasar Navidad y Año Nuevo a Carlos Paz porque ella es cordobesa. Cuando volvimos estaba recién salido de la clínica, o sea que no estaba bien, parecía una bolsa de papas medicado".





"Ni bien ella se corrió para un costado, volví al núcleo familiar, el materno, al de mis amigos. Si ella hubiese aguantado 15 o 20 días más, o ponele 2 meses más hasta que termine de estar bien, seguiría con ella", agregó conmovido.