María del Cerro: "Estoy segura de que van a salir muchos más casos a la luz"

María del Cerro causó gran conmoción cuando la semana pasada, en el Bailando, confesó haber sido abusada a sus once años. causó gran conmoción cuando la semana pasada, en el, confesó haber sido abusada a sus once años.

Luego de que este martes quedara eliminada del certamen, la conductora dialogó con el ciclo radial Por si las moscas y volvió a referirse al episodio que atravesó cuando aún era una niña.

"Contarlo me hizo sentir muy liberada, porque lo tenía reprimido y tapado y las cosas que pasan alrededor tuyo, como lo de Thelma, te lo hacen revivir", arrancó a contar María.

"Yo sabía que al otro día tenía que hacer Los especialistas...y después el Bailando. Me callé y evité las preguntas porque yo sabía que estaba rara y todos me preguntaban qué pasaba. Pero cuando lo vi a Meme en el piso mirándome, sentí la responsabilidad y las ganas de contarlo, porque me siguen muchas chicas y está bueno visibilizar lo que pasó. Estoy segura de que van a salir más casos de abusos", aseguró la modelo.

