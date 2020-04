María del Cerro registró en video el primer encuentro de Mila y Cala

María del Cerro compartió en su cuenta de Instagram hace unos días el video del nacimiento de su hija Cala, fruto de su amor con Meme Bouquet. Es su segundo bebé ya son también padres de Mila. Hace unos días había compartido una sentida reflexión y video de su beba recién nacida.

"¡Viva la Vida! En tiempos tan difíciles, donde reina la incertidumbre y el desconcierto les quería compartir este milagro de Dios. Este mensaje de felicidad y esperanza, esta alegría de vivir, este llanto de emoción y el saber que todo va a estar bien aunque tengamos miedo. Qué hay que estar juntos y unidos, que de esto salimos así. Muy movilizada por el nacimiento de Cala, sin poder ver a Mila para abrazarla y compartir con ella, sin poder recibir la visita de nuestras familias y amigos creemos que todo pasa por algo", comenzó la modelo y actriz.

Y agregó: "Tenemos fe en Dios y que estamos pronto a un muy lindo reencuentro lleno de abrazos y de besos. Pero hoy lo importante es estar aislados y en casa. No puedo dejar de agradecer a los médicos en general y en especial a Sandro Persichetti nuestro Obstetra, a Lara Sorbilli nuestra Partera, a Gigi nuestra anestesista y a todo el equipo de la maternidad Suizo Argentina. Otra vez nos sentimos cuidados y protegidos por su profesionalidad, cariño y entrega. El video que les comparto lo filmo Lara con su teléfono y me lo mando a mi, es un recuerdo que nos quedará para toda la vida. Agradecer a ustedes también, por tanto amor y estar siempre a nuestro lado. Es increíble la cantidad de mensajes y buena energía que nos mandan. Los queremos".

Del Cerro y su marido contaron el viernes por la noche cómo fue el parto de Cala desde la clínica donde dio a luz en un vivo de Instagram junto a su pareja.

"Mery la rompió. Por todo lo que se está viviendo afuera estábamos los dos muy sensibilizados, conmovidos y con miedos, angustiados. Entramos a la sala de parto diciendo 'se viene, se viene lo que hace un par de semanas nos daba miedo, por no saber lo que pasaba en los hospitales’. Fue un parto largo. Cala estaba dada vuelta, mirando para arriba", indicó Meme.

Y la actriz y modelo explicó: "Las contracciones eran muy dolorosas. Ahí está la parte de que cada parto o experiencia de una mamá son diferentes, uno piensa que hay cosas que se van a repetir y después te das cuenta de que la vida te sorprende. Con Mila había llegado de una manera (a dar a luz)".

"Fue mucho más rápido. Entonces, con esta pensé 'segundo parto, va a pasar lo mismo'. Pero de repente me encontré con otra situación, las contracciones que tenía eran súper dolorosas. No entendía por qué me pasaba eso. Tenía una mezcla de miedo y ansiedad”, finalizó.

Lo cierto es que el domingo, Mery compartió otro momento muy emotivo desde las redes: registró en imágenes el primer encuentro de sus hijos Mila y Cala.

"Viviendo mi sueño! Hoy se juntó nuestra familia. Y se los comparto como les había prometido. Gracias Dios!", reflejó muy emocionada.