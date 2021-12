María Carámbula recordó a su papá Berugo y destacó la conexión que tenían

María Carámbula recordó con emoción a su padre Berugo Carámbula durante su visita al programa Los Mammones, América.

El genial actor falleció a los 70 años en noviembre de 2015 ya que sufría mal de Parkinson desde 2004.

“Mi padre era de esa época, no eran los tipos que te cambian los pañales. Eran otra cosa los hombres del 40″, recordó con emoción María Carámbula en charla con Jey Mammon.

Y admitió: "Tenía una adoración por él y él también por mi que no era demostrativa. Él me miraba y yo entendía todo”.

"Cuando trabajábamos juntos me daba cuenta que lo que más le gustaba era su laburo, teníamos una conexión muy buena trabajando", explicó la actriz. Y destacó sobre su padre: "Era muy genio y muy amoroso".

"Estaba con mi papá en el Ital Park y me daban celos, siempre me pasó. En ese momento me molestaba, ahora me daba a amor", finalizó María.