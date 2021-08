María Becerra explicó la razón de su ausencia en las redes sociales

"Aparezco por estos prados, no me odien ni me reclamen", explicó la joven trapera ante la consulta de sus fans al verla poca activa en la virtualidad.

María Becerra estuvo ausente unos días desde las redes sociales y en sus fanáticos comenzaron a preguntarse qué le había pasado.

Lo cierto es que hace unas horas la joven cantante de trap grabó un video que compartió en sus historias y aclaró qué le sucedió.

"No me odien ni me reclamen que no subo cosas. Noté a muchos y muchas preocupados porque no subo nada... anduve medio desaparecida porque estoy trabajando che", sostuvo la artista musical.

Y remarcó que su poca actividad en redes se debió a cuestiones laborales: "Cuando desaparezco así de la nada sepan que es porque estoy ensayando muchísimo, de lunes a lunes. Se vienen épocas de mucho trabajo ¡por suerte!".

´"Se me están dando muchas cosas que no se imaginan y una tiene que estar preparada: físicamente, vocalmente... así que bueno estamos dándolo todo", enfatizó la intérprete.

Y cerró para despejar cualquier tipo de rumor: "No se preocupen, no piensen que estoy estresada. Lo estoy disfrutando mucho y estoy siendo muy feliz porque hago lo que me gusta".