María Becerra aclaró cómo está su relación con Rusherking tras sus furiosos mensajes

En la mañana del sábado, María Becerra se volvió tendencia en Twitter luego de publicar unos duros mensajes y eliminarlos de inmediato, lo que alimentó los rumores de separación de su novio, Rusherking.

“Hijo de mil... me acabas de cag... el autoestima”, escribió la cantante. Y luego, añadió: “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”. Los tuits de María Becerra no terminaron ahí y se mostró más que decepcionada: “Gil de mier..., pedazo de garca”.

Cabe destacar que la intérprete estuvo junto a Rusherking en el último concierto de Camilo el viernes por la noche y ahora dieron que hablar por una supuesta infidelidad.

María Becerra publicó unos polémicos tweets en los que haría referencia a una supuesta infidelidad y de inmediato dejó de seguir a su pareja, Rusherking. Si bien los mensajes fueron eliminados, la cantante fue más que evidente al decidir no tenerlo más entre sus contactos. El músico, por su parte, sí la sigue.

Lo cierto es que el domingo, María Becerra aclaró vía Twitter que no está más en pareja con Rusherking y se refirió al impulso que la llevó a esos fuertes mensajes que luego borró: "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!", expresó la joven artista musical.