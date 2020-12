Mari, la esposa del Claudio García, desnudó la interna con Analía Franchín: "¡Un poco le gusta el Turco!"

Claudio "El Turco" García estaba al aire en "Intrusos" cuando le preguntaron por su relación con Analía Franchín. En medio de sus gambetas para responder, su esposa, Mariela Prieto, gritó desde lejos "¡Decí la verdad!".

En ese momento, Jorge Rial la invitó a participar de la nota realizada vía Skype y ella accedió gustosa.

LEER TAMBIÉN: Pablo Duggan se casó con Karen, su novia de 29: "Estoy feliz, es lo que quería"

Además de declararse fanática del programa y del conductor de América, Mariela habló sobre Analía Franchín.

"En general creo que en el certamen hay un 10 en compañerismo, eso es real, pero también hay personajes que se van de mambo, y se refleja en la gente del otro en su casa. A Claudio lo aman los niños ahora, pero hay gente que mucho no la quiere. Hoy en la Argentina que estamos viviendo no está bueno confrontar, que cada uno juegue su juego. Cuando hay esas cosas, no me gustan. Yo ya lo dije, para mí le gusta un poquito el Turco, ¿vos qué opinás?", dijo Prieto.

Y agregó: "Pasó una vez que Claudio cocinó y ella criticó. Ella es juzgada por los chef y se tiene que bancar la devolución. Bastante bien lo está haciendo, yo la felicito, jugó un buen juego y cocina muy bien".

Sobre Rocío Marengo que es una de las más polémicas, afirmó: "Rocío Marengo, lo que hace lo hace por sumar algo que le resta, no creo que lo haga con mala leche. Es muy buena persona Marengo al igual que Vicky Xipolitakis".

Sobre el final contestó sobre su preferencia a la hora de la gran final. "Belu Lucius fue impecable lo que hizo. Pero por afecto me gustaría que gane Claudia Villafañe", finalizó.

LEER TAMBIÉN: Las participantes de "MasterChef Celebrity" que rechazaron sumarse al nuevo panel de "Cortá por Lozano"