Marcos Camino de "Los Palmeras" contó la fuerte historia de cómo se enteró quién era su hermano

El acordeonista del histórico grupo tropical contó su particular historia cuando se enteró a los 20 años quién era su hermano, a quien ya conocía.

Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas estuvieron como invitados el lunes en "Los Mammones", América.

Los históricos integrantes del grupo "Los Palmeras", acordeón y voz respectivamente, charlaron de los inicios del conjunto en su Santa Fe natal y Camino recordó su fuerte historia familiar, cuando se enteró que un amigo de colegio era su hermano.

"Una cosa muy extraña. Cuando tenía 9 años nos cambiamos de barrio y voy a una escuela cercana y así conozco a un compañero que curiosamente nos sentábamos en el mismo banco", indicó el músico.

Y añadió: "Pegamos onda, él también venía de padres separados. Cuando cumplimos 20 años me vino a decir: mi viejo me dijo que éramos hermanos. Casi me muero. Él le dijo que éramos hermanos así, sin anestesia".

