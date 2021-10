Marco Antonio Caponi aclaró los motivos de su salida de El tigre Verón y apuntó contra la productora

Marco Antonio Caponi sorprendió a todos sus seguidores en las redes con una grave denuncia contra Pol-Ka, la productora de Adrián Suar. El actor explicó por qué no será parte de la segunda temporada de El tigre Verón, el unitario protagonizado por Julio Chávez.

"Con la verdad no ofendo ni temo", es el título del posteo que hizo Caponi en su Instagram.

"Voy a contar mi verdad. Leí por ahí que yo me fui de la serie, que mis compañeros estaban enojados porque no iban a poder cobrar sus bolos, que por mi culpa El Tigre Verón no puedo ser contado hasta el final. Así que tengo derecho a mi descargo", comenzó diciendo el actor.

Caponi remarcó que la empresa de Suar tomó una determinación, que le dejó un sabor amargo. "Yo no me fui. Pol-Ka dio por finalizado los contratos. ¿Pero se podía hacer eso en plena pandemia? No. Y nos presionaron a salir y con las condiciones que ellos planteaban", continuó.

"Se rescindieron los contratos, disfrazándolos de 'desvinculaciones de mutuo acuerdo'. Todo esto con fecha inventadas (pre pandemia) para no cubrir los sueldos ni pagar la doble indemnización, que correspondía por despido. Nos presionaron con una posible quiebra y nos vimos obligados a aceptar las condiciones que ellos querían", detalló.

"No todos tenemos espalda para soportar cinco meses de pandemia. Sabiendo eso, empezaron ofreciendo el 15% de lo que adeudaban y llegamos al 70% de lo que nos debían, en cómodas cuotas. Yo sabía que Pol-Ka no podía quebrar y que El Tigre Verón iba a salir sí o sí. El tiempo me dio la razón. No pueden meter en quiebra un producto que pertenece a un grupo que con la pandemia hizo crecer sus acciones de manera descomunal, pero bueno decidieron ajustar con quienes ponemos todo el amor en nuestro trabajo diario", agregó.

Finalmente, en enero de este año, los productores de Pol-Ka convocaron al elenco de El Tigre Verón para retomar con las grabaciones de la segunda temporada, que habían comenzado en 2020, en medio de la pandemia. Sin embargo, Caponi decidió no seguir.

"¿Por qué no seguí? Por razones obvias. Y estoy muy contento de haber accionado de esa forma", sentenció.