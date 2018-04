Marcelo Zlotogwiazda sobre el final de su ciclo radial: "No me lo esperaba, lo tomé con sorpresa y tristeza"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Radio 10, "La vuelta de Zloto". Su lugar será ocupado por Oscar González Oro con "Negro y Regreso". Marcelo Zlotogwiazda anunció hace unos días desde su cuenta en Twitter el final de su ciclo porSu lugar será ocupado porcon

Embed Con mucha tristeza cuento que el viernes termina La Vuelta de Zloto x Radio 10. Me explicaron que quieren algo más "popular". No creo que el rating sea la medida de todo, pero importa .El programa mide bastante más que al comienzo y subió los dos meses desde que me renovaron — Marcelo Zlotogwiazda (@zlotomarcelo) 24 de abril de 2018



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el conductor quien expresó sobre este tema: "Lo escribí en el Twitter. Lo viví con sorpresa, tristeza, la verdad no me lo esperaba porque acababa de renovar el contrato por dos años más y la mediciones venían subiendo. Agarré en otro horario en abril del año pasado y este año el programa termina con tres puntos más de cuando lo tomé. En febrero y marzo el rating subió y el grupo se estaba consolidando".



"Fue una decisión de la radio, que está en su derecho. Me parece sí que no esta bien interrumpir así el contrato, mas allá de que las razones no las comprendí. Desperdiciaron la oportunidad de seguir consolidando un buen programa".





"Lo tomé con sorpresa y tristeza. Fue de un día para el otro y me enteré cuando el conductor de otro programa de la radio lo dijo al aire. Ahí me entere pero esas son cosas inevitables, es radiopasillo, no es culpa de la radio", añadió el periodista.







"Había tenido charlas con la dirección de la radio sobre qué hacer para mejorar el programa aún más. No me gustó lo que pasó".