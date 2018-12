Marcelo Tinelli y su disgusto por el faltazo de Sol Pérez

Martín Fierro Digitales y luego que a Sol Pérez le ofrecieran realizar la conducción del evento, la ex chica del clima decidió no encarar el duelo que tenía pendiente en el Bailando para aceptar la propuesta de Anoche tuvo lugar la ceremonia de Losy luego que ae ofrecieran realizar la conducción del evento, la ex chica del clima decidió no encarar el duelo que tenía pendiente en elpara aceptar la propuesta de APTRA

Así las cosas, el equipo de la rubia se fue directamente al teléfono y, además, Tinelli destrozó a la participante tras su polémica decisión.

"Decidió hoy no estar porque tenía otro compromiso que era estar en los Martín Fierro Digitales. A mí me sorprende. Ella dice que su ciclo estaba cumplido acá. Según ella", arrancó Tinelli.

Y agregó: "Es raro que no esté acá. Es la primera pareja que va al teléfono directamente".

"Las decisiones son todas respetables. A mí me sorprende que no esté acá, me hubiera gustado que esté. Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares es por haber estado en otros", dijo luego.

"Lamentablemente está conduciendo la gala de los Martín Fierro Digitales y esta tarde dijo 'para mí se terminó un ciclo, es un privilegio que me pongan en mi rol de conductora'. También es un privilegio para ella estar acá después de su trabajo en los medios. Para muchos es tocar el cielo con las manos, para muchos en esta profesión", finalizó Marcelo Tinelli.

Mirá el video!

