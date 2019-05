Carlos Milanesi, un niño de Jujuy de tan solo 11 años, deslumbró en el escenario de "Genios de la Argentina" vestido de gaucho listo para cantar. En la noche del viernes,un niño dede tan solo 11 años, deslumbró en el escenario devestido de gaucho listo para cantar.





Pero antes de su actuación con el tema La malagueña, Carlitos hizo una declaración sobre su hitoris de vida que emocionó profundamente a todos.





"Vine con mi papá que me está criando desde hace cinco años y es muy bueno conmigo. Él me enseñó a cantar. Yo lo quiero como mi papá de sangre. Se llama Ariel Cisneros, y cuando sea yo grande, me voy a poner Carlos Ariel Cisneros, como el nombre de él", dijo el pequeño.





Marcelo Tinelli señaló: "¡Qué hermoso que te digan algo así!". Mirá el video: Y sin poder contener las lágrimas,señaló:. Mirá el video: