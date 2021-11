Marcelo Tinelli reveló la sorpresiva propuesta que le hizo a L-Gante

Ya falta poco para la final de La Academia de ShowMatch donde hay grandes candidatos para llevarse la copa de campeón.

Marcelo Tinelli en esta instancia de la competencia charló con sus seguidores de Instagram y una de las preguntas que le dejaron fue si L-Gante iba a cerrar el reality de baile y canto.

"¿El año tiene que cerrarlo L-Gante?", le preguntaron. Entonces, Marcelo respondió revelando la sorpresiva propuesta que le hizo al joven.

"Lo invité para que sea el sexto jurado en las finales", dijo entusiasmado.

Por otro lado, ante las dudas ya que no hay una fecha definida para el cierre, Marcelo Tinelli manifestó: “Hola Angelito, estoy acá esperando. Terminamos en diciembre, todavía sin fecha confirmada. El programa no termina hoy, no entiendo por qué mintieron diciendo eso. Jamás anunciamos eso y siempre estuvo pautado para el mes que viene”.