Marcelo Tinelli: "La pandemia nos ha puesto muchísimos obstáculos, realmente fue muy difícil"

Y llegó el último programa de la temporada 2021 del vapuleado programa de Marcelo Tinelli en el que Noelia Marzol y su pareja Jony Lazarte se consagraron campeones de La Academia.

Pero claro que en los minutos finales, antes de conocerse la votación del público, anoche el conductor de ShowMatch se tomó unos minutos en el final del ciclo para responder con altura cada una de las agresiones recibidas tras las críticas de tipo y color que soportó a lo largo del año.

Así, mirando a cámara, Marcelo Tinelli se dirigió a la audiencia y a sus detractores también, donde entre otras cosas señaló: "No me gusta responderle a nadie, aunque me agredan de la manera que lo han hecho... nunca van a encontrar de mí una respuesta descalificadora, y si alguna vez lo hice les pido disculpas. Ante el elogio, también me produce lo mismo. El elogio desmedido, la crítica desmedida son ruidos que van pasando en la vida. En esta pandemia nos damos cuenta que lo más importante es cuidarnos".

Claro que también resaltó la importancia de los afectos en la vida, al dedicarle unas cálidas palabras a todos sus hijos: "Esos hijos hermosos que yo tengo, esos hijos hermosos que tiene mi mujer, esos hijos del corazón que me han dado... eso es lo más importante. Y les aseguro que este año hemos multiplicado ese amor por millones, porque hemos estado siempre para brindar un poquito de alegría a todas las familias en cada rincón del país y yo me quedo contento con eso", para luego dar cuenta su amor por la tv y apuntar a quienes le pegaron durante todo el año a lo largo de este temporada de ShowMatch.

Así, con mucha clase aseguró: "Uno siempre tiene un lado A y un lado B. Uno siempre tiene la crítica y el elogio. Y yo siempre en mi vida [...] quise estar bien. Y siempre le enseño a mis hijos que se queden con lo mejor siempre... Pero sinceramente nosotros, ante cada insulto o cada cosa que pueda pasar en la vida, seguramente en este país y en todos lados, tenemos un montón de situaciones difíciles, nosotros siempre hemos estado y siempre les digo vean lo bueno... vean lo lindo... saquen lo positivo, no respondan... respondan lo lindo. Las muestras de amor están siempre".

En tanto, ya como corolario Marcelo Tinelli remarcó en el final de ShowMatch: "Para qué nos vamos a quedar con un comentario malo, con mentiras, con cosas que puedan decir de uno... y que hoy acostumbrados a las redes sociales, como que nos quedamos enganchados ahí. Parecería ser que la vida es una vida virtual, y al lado tenés un hijo, una mujer, al lado tenés el amor, un amigo... hay tanto amor alrededor la puta madre... no lo vemos, y Nos quedamos muchas veces frente a una pantalla mirando. Digo, elegimos más que esa pantalla, este momento, ésta que es nuestra casa, que es nuestra familia".

A24/show