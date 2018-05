Marcelo Tinelli: "No creo que la Patria esté en peligro"

Marcelo Tinelli fue entrevistado en la noche del lunes por Luis Novaresio para el programa que el periodista conduce por A24 y la política tuvo un rol fundamental en la charla entre el conductor y el comunicador. ue entrevistado en la noche del lunes porpara el programa que el periodista conduce pory la política tuvo un rol fundamental en la charla entre el conductor y el comunicador.

Durante el reportaje, Tinelli descartó meterse en política después de las versiones y de las movidas de los últimos días: "Hoy no lo está pensando" pero "si algún día se da, no lo descarta. Hoy no es el momento", disparó el hombre de Bolívar.

"Yo entiendo el reclamo; estoy a favor de la libertad de expresión, pero nosotros tenemos que construir una Patria en serio, pero no siento que la Patria está en peligro", opinó el animador.

Más tarde, Tinelli se tomó con ironía las especulaciones de una posible candidatura junto al neurocirujano Facundo Manes y bromeó al decir que la fórmula se va a presentar en su programa de tele o en "la plaza de Bolívar o de Salto".

Y siguió: "Siempre tengo una mirada para los de abajo, mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, pero la Argentina sale dándoles a los que menos tienen. No con beneficios para los que más tienen".

Luego, aseguró que "Me pone triste que digan que el país es inviable, no puede ser así con la riqueza que tiene...Nos vamos a tener que arremangar para que todos salgamos, pero no lo veo inviable".

No te pierdas el video de esta nota!

Embed

Embed