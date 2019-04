Marcelo Tinelli: "Mi papá era alcohólico y mi mamá sufría de depresión"

Tras su exitoso regreso con "ShowMatch", Marcelo Tinelli habló de todo con Mariana Fabbiani y se emocionó hasta las lágrimas al recordar a sus padres.





"Cuando vinimos de Bolívar fue por la enfermedad de mi papá y cuando él falleció, mi mamá no quiso volver más.Tuve mucha contención de mis abuelos cuando murió mi papá", señaló en la nota con "El Diario de Mariana".





"Tuve una familia hermosa, cada uno con sus problemas. Mi papá era alcohólico y mi mamá sufría de depresión", reveló. Por otra parte, Tinelli recordó su etapa escolar: "En el colegio al principio era tímido, pero después me soltaba. Era buen alumno, no me llevaba materias".

"Me acuerdo que en sexto año teníamos una compañera brasilera que se llamaba Roxana Riveiro Rosa que nos enseñaba a besar. Ella era muy rápida, pero rápida bien. Yo no sabía ni abrir la boca". Y continuó con una divertida anécdota:





"Mi abuelo era dueño de dos diarios en Bolívar, mi viejo trabajaba ahí como periodista y yo por eso estudié esa profesión. Hoy me gusta estar informado y ser el primero en contarle una noticia a otro", y continuó: "Arranqué en el equipo de José María Muñoz en la radio, tenía 21 años y era un periodista serio. Servía café, compraba jamón y todo lo que me pedían. Era muy feliz en ese trabajo". También habló sobre sus inicios como periodista deportivo:y continuó:





"En el 81, aparece en mi vida Juan Alberto Badía que pidió por mí para que haga deportes en la radio. Cada vez que hablo de él me empiezo a emocionar. Yo lo acompañé hasta el último momento de su vida. Estaba internado en el Austral, me acuerdo que charlábamos mucho, él ya estaba muy mal y nos agarramos las manos. Para mí, Badía no se fue, está presente siempre". Y recordó a su gran maestro en los medios: