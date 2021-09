Marcelo Tinelli fue jurado por primera vez: "Este adaggio lo voy a calificar yo"

Marcelo Tinelli fue jurado de ShowMatch por primera vez en la noche del jueves.

"Este adaggio lo voy a calificar yo", la adelantó el conductor a Hernán Piquín, quien pasó a bailar.

El conductor de La Academia 2021 ocupó un lugar en la mesa juzgadora y evaluó el adaggio del bailarín con un cinco.

Tinelli se sentó al lado de Lourdes Sánchez, Guillermina Valdés, Pampita y Ángel de Brito.

“La música me gustó, es conocida. Pensé que iba a ser diferente… pero estuvo bien. Las chicas estuvieron perfectas, excelentes”, analizó Tinelli en su rol de jurado.

Y remarcó: “Lo que hizo Hernán me parece que está muy bien, pero hubiera esperado otra cosa porque siento que usted está para más".

"Es una vez en la pista, no está todos los días, pensé que iban a hacer algo digno de ganar el torneo. Quería más piruetas, lo vi mucho en tierra. No voló, y yo quiero que usted me haga volar”, finalizó.